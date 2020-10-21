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Кабмин рассматривает четыре сценария карантина после выборов: будет ли новый локдаун

21 октября, 12:16

Виталий Андроник Виталий Андроник

Самый легкий вариант карантина уже невозможен из-за уровня смертности

В связи с ежедневным ростом количества заразившихся коронавирусом, в Кабинете министров рассматривают "зеленый, желто-зеленый, желтый и черный" сценарии карантина после местных выборов. Об этом рассказал источник "Сегодня" в правительстве.

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По словам источника, зеленого, самого легкого варианта карантина, точно не будет. А черный сценарий будут вводить, когда больных будет 10 тысяч в сутки, в больницах будет не хватать мест и высокая смертность. При чем уже ориентируются не на количество случаев, а на больницы и смертность.

"Пока решения о каком-то локдауне даже не обсуждается. Против усиления карантина выступает Денис Шмыгаль", – рассказал источник в Кабмине.

По его словам, сейчас идет особая координация с Офисом президента в вопросах введения карантина.

Напомним, на сегодняшний день в больницах, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19 находятся 22 977 человек.

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