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​​​​​​​Кабмин согласовал окончательную дату локдауна – источник "Сегодня"

30 ноября, 16:15

Виталий Андроник Виталий Андроник

Предложение ввести локдаун на две недели отклонили. Ограничения введут более чем на три недели – источник

В Кабинете министров согласовали дату введения локдауна. Жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января. Об этом сайту "Сегодня" рассказали источник в Кабмине.

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", – поделился источник.

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Новый локдаун будет "интеллектуальным", так сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24".

"Возможно, Арахамия имел в виду, что поддержку на время карантина и быстрой реакции на изменения", – предположил наш собеседник в правительстве.

Дело в том, что Кабмин подготовил программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников. Работники и предприниматели смогут получить 8000 грн единоразовой помощи на время локдауна. За эту программу еще должна проголосовать Верховная Рада.

Новый локдаун введут на сменукарантину выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября. Кстати, его вводили с надеждой уменьшить динамику заболеваемости COVID-19, чтобы избежать полного локдауна.

До нового решения Кабмина по всей Украине действуют ограничения "оранжевой зоны" карантина.

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Ранее Верховная Рада обязала Кабмин информировать о введении новых ограничений минимум за неделю до даты их вступления в силу.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин локдаун

Источник: Сегодня

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