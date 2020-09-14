Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов

Всем избирателям будут проводить температурный скрининг

Правительство утвердило Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров.

Документ, в частности, предусматривает, что будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всех лиц, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

На входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны стоять антисептики для рук.

Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

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В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра.

Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется одновременное пребывание в помещении избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией, должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования или применять физические барьеры, например прозрачные экраны.

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Протирание дверных ручек, поручней, сидений дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения – не реже одного раза в 4 часа.

Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, при этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Рекомендовано не брать детей на избирательные участки. И пользоваться личной ручкой.

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Избиратели, находящиеся на самоизоляции, могут голосовать по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

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В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии остальные члены комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При контакте с больным без применения средств индивидуальной защиты член избирательной комиссии направляется на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

Как известно, в Украине до 31 октября включительно продлили адаптивный карантин.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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