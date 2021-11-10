Кабмин уволил главу ГСЧС Николая Чечеткина. Кто будет вместо него

Николай Чечеткин занимал должность председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 2015 года

Слева - Николай Чечеткин, справа - Сергей Крук / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 10 ноября, с должности председателя Государственной службы

Украины по чрезвычайным ситуациям уволилиНиколая Чечеткина.

Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

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Кто будет вместо Николая Чечеткина

Временно исполнять обязанности будет председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Сергей Крук.

Что известно о Николе Чечеткине

С 2002 года он работал в отделе координации применения сил управления мониторинга и координации применения сил Департамента сил МЧС Украины.

С 2006 года занимал руководящие должности в центральном аппарате Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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С июля 2014 года занимал должность директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины.

14 мая 2015 года распоряжением Кабинета министров Украины № 469-р назначен председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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