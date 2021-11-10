Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кабмин уволил главу ГСЧС Николая Чечеткина. Кто будет вместо него

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
10 ноября, 14:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Николай Чечеткин занимал должность председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 2015 года
Слева - Николай Чечеткин, справа - Сергей Крук / Коллаж "Сегодня"
Слева - Николай Чечеткин, справа - Сергей Крук / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 10 ноября, с должности председателя Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям уволилиНиколая Чечеткина.

Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Реклама

Кто будет вместо Николая Чечеткина

Временно исполнять обязанности будет председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Сергей Крук.

Что известно о Николе Чечеткине

С 2002 года он работал в отделе координации применения сил управления мониторинга и координации применения сил Департамента сил МЧС Украины.

С 2006 года занимал руководящие должности в центральном аппарате Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Реклама

С июля 2014 года занимал должность директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины.

14 мая 2015 года распоряжением Кабинета министров Украины № 469-р назначен председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет

Подробнее
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

151 686

заболело за неделю в Украине

-1%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.09

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.21

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять