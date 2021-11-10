Кабмин уволил главу ГСЧС Николая Чечеткина. Кто будет вместо него

Сегодня, 10 ноября, с должности председателя Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям уволилиНиколая Чечеткина.
Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
Кто будет вместо Николая Чечеткина
Временно исполнять обязанности будет председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Сергей Крук.
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Что известно о Николе Чечеткине
С 2002 года он работал в отделе координации применения сил управления мониторинга и координации применения сил Департамента сил МЧС Украины.
С 2006 года занимал руководящие должности в центральном аппарате Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
С июля 2014 года занимал должность директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины.
14 мая 2015 года распоряжением Кабинета министров Украины № 469-р назначен председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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