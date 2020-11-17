Кабмин уволил главу космического агентства

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 16 ноября № 1432-р уволил руководителя Государственного космического агентства Владимира Усова.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.
"Освободить Усова Владимира Владимировича от должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", – говорится в распоряжении.
Еще одним распоряжением Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила Лева.
Украинский IT-предприниматель и изобретатель Владимир Усов возглавлял Госкосмос с 24 января 2020 года.
Напомним, Украина будет участвовать в инициированной США космической программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк