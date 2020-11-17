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Кабмин уволил главу космического агентства

17 ноября, 03:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

И. о. главы Госкосмоса назначен Михаил Лев

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 16 ноября № 1432-р уволил руководителя Государственного космического агентства Владимира Усова.

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Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

"Освободить Усова Владимира Владимировича от должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", – говорится в распоряжении.

Еще одним распоряжением Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила Лева.

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Украинский IT-предприниматель и изобретатель Владимир Усов возглавлял Госкосмос с 24 января 2020 года.

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Напомним, Украина будет участвовать в инициированной США космической программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.

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