Кабмин поднял цены на бензин и дизель: сколько теперь будем платить

Теперь средняя стоимость топлива Нафтогазом будет рассчитываться с учетом других затрат

Кабмин внес изменения в цены на топливо. Фото: epravda.com.ua

Кабмин внес изменения к государственному регулированию цен на бензин и дизельное топливо, реализуемые через сеть автозаправочных станций.

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Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, теперь средняя стоимость топлива Нафтогазом рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных внешнеэкономическим договором в сумме 27 долл. США за тонну.

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

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Как разъяснил "Сегодня" замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, Кабмин исправил собственную недоработку, учтя расходы на логистику по поставке топлива до потребителя.

Они составляют примерно 27 долларов на тонне, так как импортное топливо, купленное по европейским котировкам, само "телепортироваться" в Украину не может, его надо довезти. В пересчете это означает, что предельная регулируемая цена вырастет примерно на 60 коп/л.

"Если 27 долларов поделить на 1250 литров (плотность бензина 0,75, поэтому тонна – это 1250 л) – получается 60 копеек/л, – уточнил Геннадий Рябцев. – Но у нас бензином марки А-95 большинство розничных сетей торгует ниже предельной цены. А вот известные бренды наверняка цену поднимут, они сейчас продают по максимально разрешенным ценам. Но их всего 15% рынка. Поэтому выбор у потребителя есть".

Ранее мы уже писали, что Кабмин начал контролировать цены на топливо.

Напомним, что розничные сети АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензин и ДТ в пределах 10-50 коп./л и стоимость топлива не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек. Эксперты заявили, что это связано и с глобальным подорожанием нефти, и с внутренними особенностями украинского рынка.