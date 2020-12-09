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Кабмин вводит локдаун: онлайн-трансляция заседания

9 декабря, 15:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Похоже, правительство определилось с датой жесткого карантина

Кабинет министров собрался на важное заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, на котором будет представлен план январского локдауна в Украине.

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Правительство рассмотрит предложения относительно жестких ограничений на время локдауна. Как говорил накануне нардеп Алексей Гончаренко, Кабмин якобы определился с датой жесткого карантина – с 8 по 25 января. Также стали известны ограничения, которые предлагаются на время локдауна.

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Также в своем проекте постановления правительство будет рекомендовать по возможности с 11 по 21 января установить дистанционный режим работы в стране. При этом об ограничении работы общественного транспорта речь не идет.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее и министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Поэтому было принято решение вводить жесткий карантин в январе. Также были приняты законы для поддержки бизнеса на время локдауна.

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Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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правительство карантин Кабинет министров локдаун

Источник: Сегодня

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