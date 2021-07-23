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Качество дорог в Украине улучшится благодаря уникальному оборудованию

23 июля 2021 12:01

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В Новомосковске тестируют динамическую машину Matest uts30

"Большая стройка" в Новомосковске. Коллаж "Сегодня"

"Большая стройка" в Новомосковске. Коллаж "Сегодня"

В распоряжении научно-исследовательского центра компании "Автомагистраль-Юг" в Новомосковске появилось уникальное для Украины оборудование, позволяющее проводить испытания асфальтобетона по системе Superpave и рассчитывать его правильную рецептуру с учетом динамических нагрузок и перепадов температур.

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Динамическая машина Matest uts30 станет незаменимой при ремонте и строительстве дорог в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и обеспечит максимальное качество дорожного покрытия, сообщает "Автомагистраль-Юг" на официальной странице в Facebook.

Динамическая машина Matest uts30 позволяет с максимальной точностью определить, как тот или иной образец дорожного материала покажет себя при различных температурах и различных динамических нагрузках.

Принцип действия Matest uts30 следующий: образец асфальтобетона помещается в специальную климатическую камеру, где жестко крепится к станине и в течение определенного времени охлаждается. От снижения температуры материал сжимается, пока не треснет. Датчики фиксируют этот момент, что позволяет узнать, до какой температуры асфальтобетон не будет терять заданных свойств.

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Для динамических испытаний асфальтобетона Matest uts30 максимально точно имитирует нагрузки от автотранспорта, которые дорожное покрытие испытывает в реальных условиях.

С появлением динамической машины Matest uts30 в распоряжении "Автомагистрали-Юг" в Украине получится замкнуть все возможные тесты по системе Superpave. Это, в свою очередь, позволит создавать уникальные рецептуры асфальтобетона для дорог "Большой стройки" и, учитывая растущие потребности президентской программы, откроет возможности для сотрудничества с новыми производителями и выхода на международный рынок.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в международном аэропорту "Одесса" стала во многом уникальной не только для Украины, но и для стран Восточной Европы.

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