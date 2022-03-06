Кадыровцы ранили мэра Бучи – источники

Официальной информации пока нет

Мер Бучи Федорук до последнего остается в разрушенном городе / Коллаж "Сегодня"

Появилась информация, что мэр Бучи Федорук Анатолий ранен захватчиками, которые штурмуют город вот уже десятый день.

Об этом сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо".

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Официального подтверждения этой информации нет. Сообщается только, что Федорук был ранен от рук боевиков чеченского лидера Рамзана Кадырова.

В полиции Киевской области сообщили, что о ранении мэра Буча пока не подтверждают, но и не опровергают. Источник "Сегодня" в окружении мэра Бучи также не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Однако заверил, что Федорук точно жив.

Ситуация из-под Киева

Украинские власти объяснили свою позицию, относительно вывода наших военных подразделений из Ирпеня, откуда 6 марта удалось эвакуировать 200 мирных граждан.

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Во время эвакуации в Ирпине оккупанты расстреливают людей прямо на улице и мешают мирному населению выехать из города.

Главная проблема в этом регионе, помимо густонаселенного района – высадка кадыровского бандформирования. Плюс, по любимой преступной традиции войска Владимира Путина, сейчас они расставили свои боевые машины рядом с жилыми домами, прикрываюсь ими от наших ударов.

Пытаются оккупанты сорвать эвакуацию людей в этом регионе. Днем 6 марта оккупанты устроили взрыва в месте, где люди ждали эвакуации.

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Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.