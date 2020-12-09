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Кафе и ресторанам разрешили работать дольше: как будет на Новый год

9 декабря, 17:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В новогоднюю ночь украинцы не сильно долго будут гулять в заведениях

В Украине не только ввели локдаун, но и внесли некоторые изменения в ограничения общенационального карантина. Кафе, барам и ресторанам на час продлили время работы и определили, до сколько они будут открыты на Новый год. Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он напомнил, что на сегодняшний день заведениям общепита разрешено работать до 22:00.

"Предлагаем продолжить работу заведения общественного питания до 23:00, но с запретом проведения расчетных операций после 22:00, чтобы потом было какое-то время на пребывание людей в заведении", – сказал Степанов.

А вот в новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам разрешили работать до 01:00.

Как сообщали новости "Сегодня", на январский локдаун почти все закрывается, однако, например, салоны красоты смогут работать при условии предварительной записи клиентов. Читайте подробней, что будет запрещено во время локдауна.

Также мы писали, что были приняты законы о поддержке бизнеса на время локдауна. Выплаты начнутся уже в декабре.

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Новый год карантин кафе рестораны

Источник: Сегодня

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