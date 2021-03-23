Как бесплатно поехать на Мальдивы: рецепт от Moneyveo

Оплаченный тур на двоих на один из Мальдивских островов по системе all inclusive стал реальностью

Многие жалуются на холодную погоду. Мол, на улице мороз, солнечных дней мало, да и те короткие, а до отпуска и такого желанного отдыха еще очень далеко. Думаем, что в такое время мысль о возможности отправиться на сказочные Мальдивы выглядит очень привлекательно. А если еще и сделать это бесплатно? Именно такую возможность компания Манивео подарила своей клиентке.

Так, в течение месяца — с 10 февраля по 10 марта — проходила акция "Лакшери Мальдивы для тебя и твоей дивы". Согласно ее условиям, все клиенты, которые в этот период оформили кредит Comfort, могли выиграть оплаченный тур на двоих на один из Мальдивских островов по системе all inclusive. Счастливчика (точнее, счастливицу) определили путем генерирования случайных результатов на сайте random.org.

Победительницей акции стала Анна М. из города Днепр. Она рассказала, что пользуется сервисом Moneyveo уже несколько лет. Но участие в акции компании приняла впервые. И сразу выиграла! Хотя сначала в это Анна и не поверила: "Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, я подумала, что это шутка. Однако, когда я перезвонила в колл-центр Манивео, где подтвердили мою победу, то поняла, что я действительно стала обладательницей путешествия на Мальдивы!".

Анна поделилась, что это будет ее первая поездка за границу и она надеется романтично провести время в одном из самых живописных мест на Земле.

Напомним, что компания Moneyveo, лидер сферы небанковского потребительского кредитования, известна своими интересными акциями для клиентов. Так, только в прошлом году компания разыгрывала несколько Apple iPhone 11 Pro 64Gb, предлагала угадать специальный 6-значный код и выиграть 1 000 000 грн. А сейчас, если по вашей рекомендации кто-то возьмет свой первый кредит в сервисе, то вы получите 600 грн, а также шанс выиграть 1 из 100 акционных промокодов на кредит Smart под 0,01% в день. Больше друзей — больше денег. Данная акция действует до 31 марта 2021 включительно, поэтому стоит поторопиться, чтобы ею воспользоваться.

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