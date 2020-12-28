Как безопасно отгулять Новый год и не подхватить коронавирус

Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях ни в коем случае нельзя идти в гости на Новый год

Чтобы избежать коронавируса на Новый год, украинцы должны придерживаться простых правил. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дал рекомендации, как безопасно провести новогодние и рождественские праздники.

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"Традиционно, новогодние праздники – это время встречи с родными и друзьями. Но в этом году очень важно отметить не только весело, но и безопасно", – написал он в Facebook.

Главные правила безопасного праздника

Планируйте празднования в компании близких вам людей, с которыми вы проживаете или контактируете почти каждый день. Воздержитесь от приглашения в гости людей, с которыми в последнее время тесно не общались.

Заранее купите подарки: лучше всего онлайн либо в утренние часы в магазинах, чтобы избежать скопления людей.

Дарите подарки по почте, для пожилых родственников – с доставкой на дом. Открыть эти подарки можно будет вместе в новогоднюю ночь в онлайн-общении.

Если дома соберутся гости, напомните им уже сейчас о необходимости носить маску, о соблюдении социальной дистанции и ограничении внешних контактов. Если у кого-то из них были контакты с больными или у них самих есть симптомы "короны" – перенесите празднование в онлайн.

В каком случае нельзя идти праздновать в гости

Если вам или члену вашей семьи поставлен диагноз COVID-19.

Если у вас есть симптомы респираторной болезни.

Если вы ожидаете результаты анализов на коронавирус.

Если вы были в контакте с больным COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, но работу заведений будут проверять. Мы разбирались, где лучше сесть в кафе или ресторане, чтобы не подцепить коронавирус.

Видео: Сегодня

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