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Как будем отдыхать на праздники в 2021 году: календарь выходных и переносов

16 ноября, 10:38

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Будет два выходных дня на Рождество и один - на День флага

Кабинет министров Украины утвердил график праздничных выходных и переносов на 2021 год. О том, как будем отдыхать, а потом за это отрабатывать, смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Видео: Сегодня
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Таким образом, Рождество мы будем праздновать два дня – 7 и 8 января, это четверг и в пятница. А отработаем этот день – в субботу, 16 января.

Выходным будет и День флага – понедельник, 23 августа. За него поработаем 28 августа.

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Двое суток будем гулять и на День защитника Украины - 14 и 15 октября. Этот дополнительный выходной, правда, тоже придется отработать – 23 октября.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какими будут выходные на Новый год-2021 в Украине.

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Рождество праздники выходные перенос День флага День защитника Украины

Источник: Сегодня

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