Как будем жить дальше и принесет ли результат: ответы на главные вопросы о локдауне

Радуцкий считает, что столица снова вернется к "оранжевым ограничениям"

В Украине уже шестой день действуют жесткие карантинные ограничения. "Сегодня" пообщались с главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким относительно эпидемиологической ситуации в стране и карантина.

Эффективен ли локдаун?

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Радуцкий заявил, что оценивать эффективность еще рано.. При этом в будущем нужно учесть два фактора: госпитализации и тяжелые случаи, а не только количество заболевших за сутки.

"Количество госпитализаций и тяжелых случаев не сокращается и держится примерно на одном уровне. Уже несколько месяцев ежесуточно 1500-2000 украинцев доставляют в больницы. Именно эти два фактора нужно учитывать, оценивая необходимость в усиленных карантинных ограничениях", – сказал он.

Продлят ли локдаун после 24 января?

Продлевать действие ужесточенного карантина не будут. Радуцкий подчеркнул, что называть введенные правила локдауном – ошибка, поскольку настоящий локдаун предусматривает значительно больше ограничений.

"У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа, работает часть бизнеса (например, инфраструктура зимних видов спорта), которые закрыты в других странах", – добавил чиновник.

Как будут жить киевляне после локдауна?

После 24 января, когда жесткий карантин закончится, власти собираются вернуть ограничения, действовавшие с 14 ноября, когда всю Украину объявили "оранжевой зоной".

"Окончательное решение будет принимать правительство, руководствуясь эпидемиологической ситуацией в стране", – уточнил нардеп.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в локдаун алкоголь купить можно, а детские товары – нельзя.

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