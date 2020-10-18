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Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробности

18 октября, 23:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Опрашивать будут только желающих

Стало известно, каким образом у президента Владимира Зеленского планируют проводить анонсированный им ранее всеукраинский опрос на местных выборах 25 октября.

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Об этом сообщило со ссылкой на источники и полученный документ издание LB.ua.

Согласно документу, структура сети опроса состоит из областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса.

Волонтеры будут проводить опрос среди избирателей, выходящих с участка, но не должны агитировать за что либо и опрашивать только желающих.

Избиратель, получив анкету, должен заполнить ее и опустить в специальную коробку для опроса.

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Также в документе описана одежда волонтеров – это будет специальная манишка с логотипом и названием опроса.

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Отдельно расписано, как должен вести себя опрашивающий: он должен проводить опрос только за территорией избирательного участка, быть в маске и постоянно дезинфицировать "инвентарь опроса", а также не давать людям повторно проходить анкетирование.

Для отчетов по голосованию волонтеры будут использовать чат-бот в Telegram и Google-таблицы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 13 октября призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и заявил о намерении провести в день выборов всеукраинский опрос из пяти "важных вопросов", которые обещал озвучивать по одному в день, но позже озвучили все сразу.

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