Українська
$ 28,51
33,42
  1. Последние новости Украины

Общепит порционно: как будут работать кафе и рестораны после усиления карантина

5 ноября, 13:36

Виталий Андроник Виталий Андроник

Кабмин может ограничить работу кафе и ресторанов

Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Новые ограничения могут затронуть работу кафе и ресторанов, если введут карантин выходного дня.

Реклама

Если введут новые меры, то по выходным дням кафе и рестораны будут работать только на "вынос" и не будут принимать посетителей.

В пятницу, 6 ноября, должно пройти внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопросы об ужесточении карантина.

"Я не исключаю, карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", – заявил на днях министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов

По действующему постановлению Кабмина, кафе и рестораны не могут принимать посетителей, когда населенный пункт попадает в "оранжевую" зону.

Общепит в таком случае работает на доставку и на вынос. В "красных" зонах разрешается только доставка из ресторанов и кафе.

Реклама

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что аптеки и магазины будут принимать пожилых людей в отдельное время. По словам врача, большинство летальных случаев происходит среди граждан категории 50+.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин кафе Минздрав рестораны доставка коронавирус общепит

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?
СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?Политика
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделать
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделатьПолитика
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставкуПолитика
Школа не несет ответственности за COVID-19: родителей заставляют подписывать сомнительные справки
Школа не несет ответственности за COVID-19: родителей заставляют подписывать сомнительные справкиУкраина
"Только что разговаривал с ним": в Харькове отреагировали на "смерть" КернесаПолитика
Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейны
Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейныУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять