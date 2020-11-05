Общепит порционно: как будут работать кафе и рестораны после усиления карантина

Кабмин может ограничить работу кафе и ресторанов

Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Новые ограничения могут затронуть работу кафе и ресторанов, если введут карантин выходного дня.

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Если введут новые меры, то по выходным дням кафе и рестораны будут работать только на "вынос" и не будут принимать посетителей.

В пятницу, 6 ноября, должно пройти внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопросы об ужесточении карантина.

"Я не исключаю, карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", – заявил на днях министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов

По действующему постановлению Кабмина, кафе и рестораны не могут принимать посетителей, когда населенный пункт попадает в "оранжевую" зону.

Общепит в таком случае работает на доставку и на вынос. В "красных" зонах разрешается только доставка из ресторанов и кафе.

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Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что аптеки и магазины будут принимать пожилых людей в отдельное время. По словам врача, большинство летальных случаев происходит среди граждан категории 50+.

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