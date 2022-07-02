Шкарлет рассказал, как будут работать школы в этом году

Власти занимаются безопасностью, родители должны определиться с формой обучения

Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассматривает варианты возвращения учеников в школы / Коллаж "Сегодня"

В новом учебном году решили дать возможность детям в Украине учиться как в школах, если они уцелели и имеют бомбоубежища, так и удаленно. При этом рассматривается вариант, когда и в школах некоторые дисциплины будут преподаваться удаленно.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире общенационального марафона "Украина 24".

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Как будет в Украине

"Мы, конечно же, соскучились за офлайн-обучением. Однако безопасность на первом месте. В условиях военного время мы внедряем образовательный процесс в помещениях учебных заведений и заочной формы обучения исключительно по согласованию с органами власти. Если есть опасность, то может быть дистанционной или смешанной форма обучения", – рассказал Сергей Шкарлет.

По словам министра, рассматривается также вариант, когда некоторые дисциплины будут преподаваться офлайн, а ряд других – онлайн.

Пообещал министр, что у родителей также будет право выбора, отправлять ребенка в школу либо заниматься с ним удаленно.

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"Если родители опасаются очного обучения, они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка – либо дистанционная, либо индивидуальная, либо экстерном", – отметил Шкарлет.

Как будет в Киеве

Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян заявила "Сегодня", что дети, которые по тем или иным причинам не имеют возможности вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

"Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Именно поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продолжить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе", – подчеркнула Елена Фиданян.

Замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что решение должны принимать родители – отправлять их учиться или нет.

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"Это всех пугает, поскольку – война. Послушайте, мы же не можем принять решение за родителей. Мы готовим все учебные заведения с максимальным учетом всех норм безопасности, а родители принимают те решение, которые они принимают. Каждый принимает свое решение", – прокомментировал страхи родителей Валентин Мондриевский.

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