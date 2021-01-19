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Как будут учиться студенты после локдауна: Шкарлет объяснил

19 января, 16:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Скоро учащиеся вузов, училищ и техникумов выйдут с карантина

После окончания жесткого карантина не только дети пойдут в школу, но и студентов высших учебных заведений хотят перевести на смешанную форму обучения.

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Об этом написал в Telegram министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, после 24 января, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, студенты училищ, техникумов и вузов должны продолжить обучение в смешанном формате или очно.

"Высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение", – написал Шкарлет.

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Что касается прохождения практики студентами, то она должна быть организована с обязательным соблюдением карантинных мероприятий

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине отменили красные дипломы. Студенты-отличники обеспокоены таким известием, поскольку теперь будут выдавать дипломы единого образца, уравняв таким образом тех, кто перебивался с "удовлетворительно" на "хорошо", и тех, кто блестяще закончил вуз.

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студенты карантин вузы техникум училище Сергей Шкарлет

Источник: Сегодня

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