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Как быстро "Омикрон" распространится по всей Украине? В Минздраве ответили

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 14:16
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Быстрее всего новый штамм будет распространятся среди невакцинированных украицев
Новый локдаун может начаться в Украине уже этой зимой.
Новый локдаун может начаться в Украине уже этой зимой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Штамм коронавируса "Омикрон" уже проник в Украину. Однако сложно прогнозировать, как быстро этот штамм может распространиться по территории страны.

Об этом в интервью Укринформу заявил главный санврач Игорь Кузин.

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По его словам, "Омикрон" быстрее всего распространяется среди невакцинированных украинцев.

"Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований", – отметил Кузин.

"Омикрон" в Украине

На прошлой неделе в Минздраве сообщили, что в Украине обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Инфицированный этим штаммом коронавируса недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

Позже стало известно, что первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в Киеве. Мужчина, у которого был выявлен новый штамм коронавируса, ни с кем не контактировал. Сразу по прилете из ОАЭ он самоизолировался, поскольку чувствовал легкое недомогание.

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"Омикрон" остается серьезной угрозой

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

"За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал он.

Симптомы "Омикрона"

Пока известно о пяти основных симптомах:

  • першение в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

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Также зафиксированы случаи, когда "Омикрон" вызывал опасный побочный эффект – сонный паралич.

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