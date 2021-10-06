Как добраться? Будет ли работать междугороднее сообщение с городами красной зоны

В зоне риска сейчас – Харьковская, Запорожская, Херсонская области и другие

В прошлом году многие регионы Украины оказались в красной зоне карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону. Сайт "Сегодня" узнал, как будет работать междугороднее сообщение в таких зонах.

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева, решение об ограничении междугороднего сообщения принимается исключительно на государственном уровне. Такие полномочия имеет только Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом данных региональных комиссий.

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"Есть отдельные показатели, которые близки к красной зоне. Но пока массового превышения показателей нет по Украине", – рассказал "Сегодня" Олег Рубан.

Эксперт напоминает, что в прошлом году многие регионы Украины оказались в красной зоне карантина.

Какие области в зоне риска

Критериям красной зоны, по информации СМИ, отвечают:

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Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в красную зону", – говорится в сообщении.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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