Как добраться? Будет ли работать междугороднее сообщение с городами красной зоны

В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону. Сайт "Сегодня" узнал, как будет работать междугороднее сообщение в таких зонах.
По словам главы Госпродпотребслужбы Киева, решение об ограничении междугороднего сообщения принимается исключительно на государственном уровне. Такие полномочия имеет только Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом данных региональных комиссий.
"Есть отдельные показатели, которые близки к красной зоне. Но пока массового превышения показателей нет по Украине", – рассказал "Сегодня" Олег Рубан.
Эксперт напоминает, что в прошлом году многие регионы Украины оказались в красной зоне карантина.
"Тогда никакого глобального ограничения на междугороднем сообщении не вводилось. Автотранспорт продолжал курсировать", – добавляет Олег Рубан.
Какие области в зоне риска
Критериям красной зоны, по информации СМИ, отвечают:
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в красную зону", – говорится в сообщении.
Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
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