Запрет плановых операций: для кого могут сделать исключение

С 9 ноября больницы отменили все плановые операциии принимают, в основном, ургентных больных.
Плановые операции отменяются, если регион попадает в оранжевую и красную зону карантина. А если регион возвращается в желтую или зеленую зону, то операции опять возобновляются.
Но сегодня Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел для всей страны одинаковые ограничения из оранжевой зоны. Это значит, что запрет на плановые операции будет действовать, пока Кабинет министров не примет другое решение.
Отмена плановых операций предполагает, что с человеком ничего не случится, если перенести операцию на неделю-другую. В постановлении Кабмина сказано, что операции проводятся в случаях, если отсрочка этого лечения может угрожать здоровью или жизни.
Зачем отменили плановые операции и для кого есть исключения, читайте в материале Плановые операции отменили в больницах по всей стране. Что делать?
Помимо отмены плановых операций, правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Это значит, что украинцев ждут новые жесткие ограничения. По субботам и воскресеньям полноценно будет работать только критическая инфраструктура.
Ранее мы писали, как будут работать больницы Киева и откроют ли мобильные госпитали после усиления карантина.
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