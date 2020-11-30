Как долго коронавирус живет на поверхностях? Развенчиваем мифы

Как долго коронавирус COVID-19 живет на различных поверхностях и так уже важно дезинфицировать все, что попадает под руку – от перил в транспорте и ручек дверей к кнопкам в лифте, выяснили журналисты новостей "Сегодня".

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Об этом говорится в сюжете на канале "Украина 24".

Многие люди от начала пандемии коронавируса боятся различных поверхностей, стараясь не касаться их без перчаток и все дезинфицировать.

"Я стараюсь перила не трогать, так держать равновесие. Чем больше скопление людей в общественном месте, например, как в транспорте, то, конечно, я стараюсь все потом дезинфицировать", – делятся с журналисткой собеседники на улице.

Изрядно запугивали и различные исследования: мол, на телефонном аппарате и деньгах вирус может жить почти месяц, но, оказывается, это миф.

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Так, согласно международным исследованиям, вирус действительно остается на твердых поверхностях, таких как металл, стекло или пластик, но опасен всего несколько часов.

Видео: Сегодня

"Снижается, как мы говорим титр, то есть было например там 100 вирусов, через полчаса их останется 80, через три часа их останется 20. Это значит, что и через три часа какой-то шанс все-таки подхватить инфекцию у вас будет", – говорит врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Тем временем в Соединенных Штатах профессор университета Вирджинии Уильям Даккер даже разработал краску, которая убивает вирус менее чем за час.

"С виду это обычная краска, но она содержит оксид меди – вещество из переработанных труб и проволоки, полностью из вторичных материалов, этот оксид и деактивирует коронавирус", - рассказывает разработчик.

Краску нужно наносить после контакта с человеком заново и ею можно покрывать любые поверхности.

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Но самое главное – инфекционисты утверждают – вирус живет в нашем организме, а не на ладонях и через кожу он не

выделяется, главное – носить маски. Чем больше людей без масок – тем легче подхватить коронавирус.

"Я не ношу маску, я прикоснулся себе, потер себе нос, если я без маски например. И дальше этой рукой я прикоснулся к столу или к поручню, или к крану, или к каким-то другим поверхностям. И дальше уже другой человек таким путем контактным может получить этот вирус", – объясняет врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Поэтому пока самая действенная защита – маска и тщательное мытье рук, поскольку легче заразиться не через прикосновение к перилам в маршрутке, а от больного, у которого вирусы вылетают из носа и рта, не прикрытых маской.

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