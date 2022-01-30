Как долго в Украине задержится зима? Мы узнали у синоптиков

По прогнозам Укргидрометцентра, досрочная весна вряд ли будет

На востоке Украины зима задержится дольше всего. Коллаж "Сегодня"

Половина регионов юга Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская область и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление начнется в конце января и продлится почти весь февраль.

Об этом говорится в материале "Сегодня"

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Зима будет продолжительной?

По прогнозам синоптиков, за исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

Николаевскую, Херсонскую области и Запорожье 11-13 февраля засыплет сильным снегом. А вот до Одессы циклон дойдет ослабленным, там выпадет дождь с мокрым снегом, который растает. Не исключено, что одесситы после этого забудут о снеге аж до декабря.

В Запорожской и Днепропетровской областях погода ожидается такой же, как в центральных регионах: в середине месяца две недели морозной погоды. Днем температура воздуха минус 1-3 градуса, ночью минус 12-15. Но до центра Украины осадки почти не дойдут, лишь в начале и середине февраля возможны 2-3 дня с небольшим снегом. Заметно теплеть в этих областях начнет после 24 февраля.

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На востоке Украины зима задержится дольше всего. В Харьковской области, на Донбассе и в Луганской области будет и снег, и морозы начнут отступать лишь в последние дни февраля. А с 6 по 25 число установится холодная ясная погода: днем -5 градусов и ниже, ночью -12 и ниже.

Как пережить резкие перепады температуры воздуха

Если вы знаете, что плохо реагируете на смену температуры воздуха и изменения погоды, врачи советуют придерживаться нескольких правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.

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Не стоит забывать об физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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