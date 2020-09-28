Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)

В шпионаже за интернет-пользователями заподозрили социальные сети. Американка Бретани Кондит из штата Нью-Джерси подала иск в суд. Женщина утверждает, что через камеру ее телефона отслеживают, как она реагирует на рекламу. Но реален ли такой шпионаж, и кто им промышляет, решили разобраться новости "Сегодня".

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Наверное, каждый владелец смартфона замечал, что стоит ему заинтересоваться в интернете бытовой техникой, детскими игрушками, или платьем, как в его ленте сразу начинает появляться реклама подобных товаров. Именно поэтому студентка Маргарита Кизил заклеила камеру и микрофон на ноутбуке. Ведь она убеждена, что рекламодатели держат ее под прицелом. Подслушивают через гаджеты и показывают товары, которые она обсуждала с друзьями.

"Вот мы сейчас с вами разговариваем. Если убрать наклейку, потом появится реклама А было так, что вот сидим рядом, разговариваем, а оно само включается. Я такая смотрю, а это то лекарство, о котором мы говорим".

Маргарита не одинока в своих опасениях. Сам Марк Цукерберг показал свой лэптоп с заклеенной камерой. И бывший глава ФБР тоже призвал интернет-пользователей заклеивать свои аксессуары.

"Есть компании, бизнес которых построен вокруг модели рекламы. Им надо собрать как можно больше индикаторов чтобы продавать подороже целевую рекламу. Они могут злоупотреблять любыми средствами", – объясняет Максим Луночкин, специалист по кибербезопасности

Кроме корпораций, доступ к вашей частной информации могут получить и хакеры. Но для чего незнакомым людям ваши личные данные?

"Для того чтобы похитить эту информацию, шантажировать или продавать эту информацию. Для того чтобы дискредитировать, нанести ущерб репутации человека, возможно денежный вред", – говорит эксперт по кибербезопасности.

То, что с помощью гаджетов компании могут получать информацию о пользователях, предполагает и маркетолог Анна Лысюк. Впрочем, не считает такой способ эффективным:

"Как маркетолог, я не буду использовать эту технологию. Может человек смотрел Формулу-1 и рассматривал автомобили, а я буду на них тратить деньги на рекламу авто. А ведь они даже не пытаются ее купить".

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Если же вы боитесь, что ваши данные попадут в чужие руки, специалисты рекомендуют три простых способа:

достаточно заклеить камеру; и микрофон вашего гаджета; или отложить гаджет подальше от вашей личной жизни.

Стоит отметить, что в наши гаджеты может пробраться множество угроз. Так ранее новости "Сегодня" разобрались, как мошенники списывают деньги с карточек с помощью мобильных приложений. Выяснилось, что нажатие всего одной кнопки может дать доступ ко всем счетам владельца гаджета.

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