Как хакеры атакуют украинские сайты и кто за этим стоит – все подробности (обновляется)

Сайт "Дії" и веб-ресурсы правительства подверглись кибератаке – СБУ расследует это дело, украинские эксперты уже восстановили работу почти всех сайтов

Хакеры атаковали сайты госструктур Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Многие сайты временно прекратили свою работу.

Сайт "Сегодня" следит за ходом событий.

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10:43 Мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме. А вот сайт отключен, как и ряд других правительственных сайтов.

Украинцев успокоили – их данные в безопасности, так как пострадала работоспособность сайтов, а не реестров. "Дія" не хранит данные людей, а только использует их.

10:10 В СБУ сайту "Сегодня" уточнили, что работу сайтов приостановили, чтобы не допустить распространения атаки на другие ресурсы и локализовать техническую проблему.

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Большая часть сайтов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время. СБУ уже начала расследование.

09:37 Правоохранители все еще подсчитывают количество пострадавших интернет-ресурсов. Однако в Госспецсвязи успокоили, что угрозы хакеры не исполнили: контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло.

08:05 Злоумышленники оставили угрозы в виде сообщений на сайтах:

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"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

08:00 Утром 14 января не работали такие сайты: