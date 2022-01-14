Как хакеры атакуют украинские сайты и кто за этим стоит – все подробности (обновляется)

Ночью с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Многие сайты временно прекратили свою работу.
Сайт "Сегодня" следит за ходом событий.
10:43 Мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме. А вот сайт отключен, как и ряд других правительственных сайтов.
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Украинцев успокоили – их данные в безопасности, так как пострадала работоспособность сайтов, а не реестров. "Дія" не хранит данные людей, а только использует их.
10:10 В СБУ сайту "Сегодня" уточнили, что работу сайтов приостановили, чтобы не допустить распространения атаки на другие ресурсы и локализовать техническую проблему.
Большая часть сайтов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время. СБУ уже начала расследование.
09:37 Правоохранители все еще подсчитывают количество пострадавших интернет-ресурсов. Однако в Госспецсвязи успокоили, что угрозы хакеры не исполнили: контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло.
08:05 Злоумышленники оставили угрозы в виде сообщений на сайтах:
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
08:00 Утром 14 января не работали такие сайты:
- Кабмина,
- МИД Украины,
- ГСЧС Украины,
- Минобразования Украины,
- Минспорта,
- Минэнерго,
- Минагрополитики
- Дії.