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Как и когда пройдет ВНО-2022 в Украине – график

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 21:50
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Участникам предоставляется возможность заплатить за тестирование по предметам, которые превышают установленное количество
В Украине с февраля можно зарегистрироваться на ВНО. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине с февраля можно зарегистрироваться на ВНО. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с 1 февраля по 9 марта можно будет зарегистрироваться на прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО). Сами экзамены стартуют с 23 мая.

Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Сколько экзаменов?

Каждый участник сможет пройти тестирование по пяти выбранным предметам из тринадцати основных.

Важно отметить, что участникам ВНО предоставляется возможность заплатить за тестирование по предметам, которые превышают установленное количество.

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Предметы ВНО

График проведения ВНО

Регистрация участников ВНО начнется 1 февраля и завершится 9 марта.

До 29 апреля продлится размещение приглашений, с 5 по 17 мая – дополнительный период регистрации.

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Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии.

  • Физика – 23 мая
  • Химия – 26 мая
  • Украинский язык и литература – 31 мая
  • Математика – 3 июня
  • Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня
  • Английский язык – 7 июня
  • История Украины – 10 июня
  • География – 14 июня
  • Биология – 17 июня

График проведения ВНО

Когда результаты ВНО?

Оглашение первых результатов основной сессии состоится до 7 июня, остальных – до 30 июня. Результаты дополнительной сессии будут оглашаться до 20 июля.

Дополнительная сессия ВНО

Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО, будет проводиться дополнительная сессия.

Особенности ВНО/ДПА-2022

Дети из оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступить в вузы без ВНО – Зеленский

Молодежь из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО сможет получить бесплатное образование в Украине без внешнего независимого оценивания (ВНО). Теперь детям с оккупированных территорий не нужно сдавать экзамены, чтобы поступить в вуз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном обращении к Верховной Раде.

"Мы боремся за нашу молодежь и существенно упростили школьникам из Крыма и с временно оккупированного Донбасса доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, безвозмездно, без ограничений, без каких-либо условий в любой университет Украины", – сказал он.

При этом остальным детям придется писать тесты.

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