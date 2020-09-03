Как избежать коронавируса в школе: рекомендации ВОЗ для Украины

Эксперт Всемирной организации здравоохранения рассказал, как не заразиться на учебе

Правила работы украинских школ в условиях всемирной пандемии коронавируса были разработаны правительством совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

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Об этом рассказал сайту "Сегодня" руководитель программы ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Гийом Симонян.

"Те мероприятия, которые мы предпринимаем в украинских школах, действительно могут остановить распространение коронавируса. Мы много работали над этими правилами с украинскими докторами и министерством здравоохранения, в частности главным санитарным врачом Украины доктором Виктором Ляшко, чтобы разработать хорошие рекомендации для украинских школ", – сказал Симонян.

В то же время, он возложил на руководство школы и местные власти ответственность за реализацию эпидемиологических правил и обеспечением их безопасности.

К мерам, необходимым во время карантина, Симонян отнес организацию онлайн-курсов, соблюдение социальной дистанции в классе, мытье рук.

"Касательно ношения маски там разные рекомендации для разных групп детей. Если мы говорим о маленьких детях от 0 до 5 лет, то они вообще не должны носить маски, потому что им будет трудно воспринимать любую информацию. Для 6-12 лет рекомендуем носить маски в помещениях, где вирус может переноситься и активно передается. Для старше 12 лет – мы тоже рекомендуем носить маски", – резюмировал эксперт.

Напомним, что в марте в учебных заведениях Украины был объявлен карантин. В это время обучение в школах проводилось дистанционно, однако с 1 сентября ученики вернулись за парты.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

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