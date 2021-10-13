Как изменилась ситуация с COVID-19 в Украине за год. В НАН ответили

Летальных случаев стало втрое больше по сравнению с 2020 годом

Статистика коронавируса в Украине ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Украине в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Летальных случаев – втрое больше.

Об этом свидетельствуют данные НАН Украины.

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Заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза

По сравнению с прошлогодними показателями, положительных тестов на коронавирус сейчас вдвое больше, случаев заболеваемости – в 2,5 раза больше, а летальных случаев – втрое больше.

Стоит отметить, что 7-дневное среднее суточного числа случаев заболеваемости составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год.

Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза.

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Позитивность. Статистика НАН

Свежая статистика по коронавирусу. НАН

Объемы ПЦР-тестирования выросли

Объемы ПЦР-тестирования уже превысили максимальные прошлогодние показатели, но на 10% уступают нынешним максимумам.

Тестирование на коронавирус. Статистика НАН

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 471 жителей Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированных (6 462 – за последние сутки).

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