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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как изменится тактика российских оккупантов: подробности от Геращенко

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 19:21
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Антон Геращенко рассказал, как будут действовать россияне после своих неудач
Геращенко дал прогноз по тактике противника
Геращенко дал прогноз по тактике противника / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Россия после неудач в войне на территории Украины будет менять тактику. Об этом написал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Стали понятны некоторые причины информационного поражения РФ в первые дни войны. Кремлёвская пропаганда восемь лет готовилась не к тому. Успех в Крыму, где некоторые местные жители действительно встречали их в качестве защитников от "хунты", и настроения на Донбассе, где уже все равно, кто придет – лишь бы не стреляли, – сыграли злую шутку с оценкой настроений всего украинского общества и отдельных его сегментов. Ни в одном населенном пункте не проснулись местные пророссийские силы, поэтому ДРГ оказались в одиночестве. Это не Славянск-2014. Нигде не встречали ВС РФ с цветами. Из числа политиков с трудом удалось наскрести лишь пару "бывших", да и то уровня Царева – ни Януковича, ни Азарова не видно. Да пару местных мэров (Купянск) согласились на сотрудничество", рассказал он.

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Геращенко считает, что изменения в основном коснутся российской пропаганды.

"В Кремле, конечно, не дураки, и они понимают, что это провал. "Картинки" нет. Но это значит и то, что уже в ближайшие часы пропагандистская машина Кремля будет перестраиваться. Искать коллаборантов и предателей. Кичиться первоначальными успехами. Спешно формировать и кидать в бой граждан Украины из Донецка, Луганска, Крыма, чтобы показать, что сохраняется хотя бы видимость гражданского конфликта. Иначе в течение следующей недели кремлёвским довольно сложно будет объяснить населению РФ, почему в экономике всё и вдруг стало так плохо. Нет, внимания на протесты они, конечно, обращать не будут. Просто подавят. Но и предупредить их будут стараться, так как сил Росгвардии для подавления на местах крайне мало – все в Украине", написал он.

По словам Геращенко, стоит ждать изменения всей стратегии российской пропаганды по поводу войны в Украине.

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