Как изменится тактика российских оккупантов: подробности от Геращенко

Россия после неудач в войне на территории Украины будет менять тактику. Об этом написал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"Стали понятны некоторые причины информационного поражения РФ в первые дни войны. Кремлёвская пропаганда восемь лет готовилась не к тому. Успех в Крыму, где некоторые местные жители действительно встречали их в качестве защитников от "хунты", и настроения на Донбассе, где уже все равно, кто придет – лишь бы не стреляли, – сыграли злую шутку с оценкой настроений всего украинского общества и отдельных его сегментов. Ни в одном населенном пункте не проснулись местные пророссийские силы, поэтому ДРГ оказались в одиночестве. Это не Славянск-2014. Нигде не встречали ВС РФ с цветами. Из числа политиков с трудом удалось наскрести лишь пару "бывших", да и то уровня Царева – ни Януковича, ни Азарова не видно. Да пару местных мэров (Купянск) согласились на сотрудничество", – рассказал он.
Геращенко считает, что изменения в основном коснутся российской пропаганды.
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"В Кремле, конечно, не дураки, и они понимают, что это провал. "Картинки" нет. Но это значит и то, что уже в ближайшие часы пропагандистская машина Кремля будет перестраиваться. Искать коллаборантов и предателей. Кичиться первоначальными успехами. Спешно формировать и кидать в бой граждан Украины из Донецка, Луганска, Крыма, чтобы показать, что сохраняется хотя бы видимость гражданского конфликта. Иначе в течение следующей недели кремлёвским довольно сложно будет объяснить населению РФ, почему в экономике всё и вдруг стало так плохо. Нет, внимания на протесты они, конечно, обращать не будут. Просто подавят. Но и предупредить их будут стараться, так как сил Росгвардии для подавления на местах крайне мало – все в Украине", – написал он.
По словам Геращенко, стоит ждать изменения всей стратегии российской пропаганды по поводу войны в Украине.
Ситуация 28 февраля
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.