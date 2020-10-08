Как камеры на дорогах повлияли на количество ДТП: появилась статистика

На участках дороги, где установлены камеры фотофиксации, количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось в три раза.

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Об этом рассказал первый заместитель начальника Государственной патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет УНН.

Он отметил, что за июнь и сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество ДТП снизилось втрое, а на некоторых участках дорог аварии прекратились вообще.

"Так, с 1991 по 30 сентября 2020 года в Украине произошло 1 107 264 ДТП с погибшими и/или травмированными, в которых 176 568 человек погибло и 1 288 223 человека травмировано. А в прошлом году на дорогах Украины 3454 погибших", – рассказал Билошицкий.

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По словам правоохранителя, основной причиной ДТП (около 40% всех аварий) является превышение скорости. Он добавил, что камеры устанавливались на участках дорог с наибольшим количеством ДТП.

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Напомним, в Украине до конца 2020 года планируют установить еще 220 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Подробнее о том, как внедряют видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в Украине, читайте в материале: Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер .

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