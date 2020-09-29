Как кормить кошку сухим кормом: отзывы и состав кормов Клуб 4 Лапы и Brit Premium

Сухой корм содержит все питательные вещества в оптимальной пропорции, но у такого меню есть свои нюансы

Сухой корм – простой и безопасный способ дать своему любимцу все питательные вещества в оптимальной пропорции. Но делать это нужно с умом – у кормления сухим кормом есть свои нюансы. Важно не только выбирать лучший сухой корм для кошек, но и обеспечить животному правильный питьевой режим и соблюдение норм кормления. Эта статья расскажет, как кормить кошку и на что обратить внимание в первую очередь.

Как кормить кошку сухим кормом?

Сухой корм изначально имеет сбалансированный состав – он содержит все важные питательные вещества для того, чтобы кот рос, развивался и оставался активным и здоровым до старости.

Но вопрос о том, как кормить кота сухим кормом, остается актуальным для многих владельцев. Это не сложно.

Во-первых, необходимо соблюдать суточную норму кормления. Перекармливать животное не рекомендуется. Чтобы знать размер порции, изучите информацию на упаковке. Объем разовой порции зависит от возраста, веса, образа жизни кошки, – и этого объема достаточно для полноценного питания животного. Согласитесь, намного удобнее насыпать в мисочку готовый рацион, а не высчитывать с калькулятором соотношения каши, мяса и овощей на одно кормление.

Во-вторых, учитывайте индивидуальные потребности кошки. Животное на самовыгуле тратит больше энергии, чем питомец на подушке. Если вам кажется, что кошка недостаточно наедается или наоборот, набрала лишний вес, попробуйте изменить размер порции примерно на 10% и понаблюдать за состоянием животного.

И в-третьих – обеспечьте кошке доступ к чистой питьевой воде. Для животного на влажном или натуральном рационе питьевой режим не так важен, но сухой корм требует строгого его соблюдения. В этом случае важно следить, чтобы питомец выпивал нужный объем воды. Так животное избежит обезвоживания, а его мочевыводящая система останется здоровой.

Теперь вы точно знаете, как кормить кота сухим кормом. Дело за малым – найти лучший рацион для своего любимца.

Какой он – лучший сухой корм для кошки?

Рационы премиум-класса содержат на первом месте белки растительного (злаки) или животного происхождения (мясные ингредиенты). Хороший сухой корм для кошки должен на 75-86% состоять из белков животного происхождения. Ведь даже на мягкой подушке кошка остается хищником с типичными для него пищевыми привычками. Чем выше процент содержания мяса, тем лучше корм усваивается и насыщает животное. Поэтому вопрос о том, как кормить кота сухим кормом, имеет точный ответ – выбирать такой состав рациона, в котором мяса намного больше, чем злаков и углеводов.

Корма премиум-класса выбирают многие заботливые владельцы кошек и котов. Они не содержат солей и консервантов, включают ингредиенты высокого качества в нужных пропорциях, обеспечивают правильное насыщение, хорошо усваиваются, а входящие в состав белки имеют животное происхождение. Они не приводят к образованию солей, не защелачивают мочу, не вызывают аллергии.

Корма премиум-класса для кошек – это высокий процент качественных мясных ингредиентов, витамины, минералы, клетчатка, отсутствие красителей и ароматизаторов. Качество кормов премиум-класса обычно не намного ниже, чем у дорогого сегмента, а цена при этом существенно меньше.

Сухой корм премиум-класса для кошек Клуб 4 Лапы и Brit Premium: преимущества и недостатки

Чем кормить кота – полноценным качественным рационом или дешевыми кормами эконом-класса – зависит от владельца. Заботливый хозяин выбирает питание премиум-класса и выше – и чаще других в список популярных кормов попадают Клуб 4 Лапы и Brit Premium. Заслуживают ли они доверия владельцев и чего ждать от этих кормов?

Мы сравнили два рациона: Клуб 4 Лапы Premium с курицей для взрослых кошек и Brit Premium Cat Adult Chicken, и вот какие данные получили.

Клуб 4 Лапы: отзывы ветеринаров и заводчиков подтверждают, что состав этого рациона заслуживает внимания. И что немаловажно, кошки любят сухой корм этого бренда. О Brit Premium отзывы тоже хорошие – так есть ли разница между этими рационами и если да, то на что стоит обратить внимание владельцу?

Оба корма Клуб 4 Лапы Premium с курицей для взрослых кошек и Brit Premium Cat Adult Chicken производитель позиционирует как полноценные, сбалансированные, с высоким содержанием натурального мяса и обогащенные ценными питательными веществами:

На первом месте – мясные ингредиенты в кормах Клуб 4 Лапы и Brit Premium. Указанная на упаковке корма Клуб 4 Лапы куриная мука – легко усваиваемый элемент, дающий хорошее насыщение (коэффициент перевариваемости – 85%). Производитель Brit Premium подобную информацию не предоставляет.

Клуб 4 лапы включает семена льна – источник незаменимых жирных кислот омега 3 и клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает здоровье шерсти и кожи. Корм Brit Premium их не содержит.

Оба корма содержат растворимую свекольную клетчатку – природный пробиотик для поддержания полезной микрофлоры кишечника.

Корм Клуб 4 Лапы и Brit Premium включают лососевое масло – источник ценных кислот Омега 3.

Натуральные антиоксиданты – смесь токоферолов – содержатся в корме Клуб 4 лапы и Brit Premium, а это нехарактерно для кормов премиум-класса, обычно они включены в состав супер-премиум-рационов.

Показатель зольности – допустимый и у корма Клуб 4 Лапы, и у рациона Brit Premium.

В целом корм Клуб 4 лапы с курицей содержит более подробную информацию о составе – точно указано процентное соотношение, масса компонентов и их происхождение. К тому же, корм Клуб 4 Лапы намного экономичнее: для разового кормления кошки весом 2 кг необходимо 50 г корма Brit Premium, в то время как порция корма Optimeal равна всего лишь 25-30 г. Это говорит о лучшей усваиваемости и питательной ценности корма Клуб 4 Лапы в сравнении с Brit Premium.

Отзывы о корме для кошек Клуб 4 Лапы

Корм Клуб 4 Лапы: отзывы клиентов подтверждают качество и отличный состав рациона.

Отзывы о корме для кошек Клуб 4 Лапы от Александра Коцюрского: "Наша кошка только этот и кушает корм".

Отзывы о корме для кошек Клуб 4 Лапы от Виктории Побигай: "Отличный корм, мои две кошки его прекрасно поедают, и качество корма также отличное, никаких проблем ни с шерстью, ни со здоровьем замечено не было".

Больше отзывов о корме для взрослых кошек Клуб 4 Лапы на сайте интернет-магазина Pethouse.

Отзывы о корме для кошек Brit Premium

А вот корм Brit Premium: отзывы владельцев домашних кошек менее восторженные, но тоже положительные.

Отзывы о корме для кошек Brit Premium от Оксаны Вдовиченко:"Не хотят кушать. Похудели. Остальные от этого производителя едят хорошо".

Отзывы о корме для кошек Brit Premium от Ксении Армашулы:"Кошке корм (в отличие от Брита для стерилизованных) понравился, ест с удовольствием".

Все отзывы о сухом корме для кошек Brit Premium Cat Adult Chicken можно прочесть на сайте интернет-магазина Pethouse.

Вывод о сухих кормах для кошек Клуб 4 Лапы и Brit Premium

Как кормить кошку сухим кормом, чтобы животное оставалось здоровым дольше? Выбирать для этого качественные сухие корма премиум-сегмента, соблюдать дневную норму кормления и следить, чтобы питомец пил достаточно воды.

Хороший сухой корм для кошки – это не только приятный вкус, но и сбалансированный состав, высокопитательная формула, лучшие мясные ингредиенты, натуральные компоненты для здоровья вашего питомца. Корма премиум-сегмента Клуб 4 Лапы и Brit – хороший выбор для домашней кошки.

Выбирайте рационы с хорошими отзывами и максимально полной информацией на упаковке – чтобы точно знать, чем вы кормите свою кошку.

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