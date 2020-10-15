Как купить лекарства по минимальной цене и с гарантией качества: осваиваем возможности онлайн-поиска

Покупка самых разных товаров в интернете давно стала для многих привычным делом. А во время карантина технологию заказа и покупки онлайн освоили даже самые стойкие приверженцы традиционного шопинга. Зачем лишний раз подвергать себя риску подхватить инфекцию, если можно обеспечить семью всем необходимым, не отрываясь от компьютера или смартфона? Исключение, пожалуй, составляет покупка лекарств. Все мы понимаем, что в случае фармакологических препаратов качество и безопасность – безусловный приоритет, и предпочитаем обращаться в нормальную аптеку, а не к какому-нибудь виртуальному продавцу.

При этом все мы знаем, что поход по аптекам сопряжен с рядом неприятных моментов. Нужного препарата (или сразу нескольких из списка) может не оказаться в наличии, и чтобы его найти, придется объехать полгорода. А это значит поездки в транспорте, посещение нескольких аптек, ожидание в очередях, контакты с потенциально нездоровыми людьми... Не лучшее времяпровождение в период карантина.

Как добыть необходимые препараты и при этом избежать ненужных рисков? Ответ прост: найти и забронировать лекарства онлайн, а забрать и оплатить свой заказ офлайн – в конкретной аптеке, в удобное время. Для этого можно воспользоваться популярным сайтом-поисковиком Tabletki.ua или мобильным приложением. Здесь собрана информация о наличии лекарств и других товаров медицинского назначения практически во всех аптеках города. И не только о наличии: сайт позволяет сравнить цены на нужный препарат в разных аптеках, подыскать аналоги с тем же действующим веществом, которые могут выгодно отличаться по стоимости, получить полную информацию о препарате с инструкцией и оформить бронь минимум на 24 часа (некоторые аптеки держат бронь до 48 и даже 72 часов).

Рассказываем, как это работает. Надо выполнить несколько простых шагов.

Поиск и сравнение цен

Здесь все очевидно. Вводим название препарата (а лучше действующего вещества) в строку поиска, выбираем нужный препарат, нажимаем "Цены в аптеках" – и видим на экране карту города с указанием аптек, имеющих его в наличии. Радиус поиска можно сузить до 0,5, 1, 2 или 5-ти километров, или изначально указать нужный район. Цены на препараты и экономия при бронировании также указаны, остается только решить, какой вариант вас устраивает. Иногда есть смысл смотаться за дорогостоящим препаратом на другой конец города, чтобы купить его по минимальной цене, а иногда проще зайти за нужным лекарством в ближайшую аптеку.

Найти сразу несколько препаратов можно с помощью функции "Список покупок". Забивайте названия всех нужных лекарств, и система сама определит, в каких аптеках они есть в наличии, и предложит оптимальный вариант – по цене и по местоположению.

Учтите, что на сайте можно найти и забронировать не только лекарства, но и любые аптечные товары. Заходите в раздел "Каталог" и выбирайте средства личной гигиены, аптечную косметику, товары для детей и т.д. Вы удивитесь, насколько широк выбор товаров первой необходимости, представленных в аптеках! При этом цены на ваш любимый шампунь или памперсы для малыша могут оказаться очень привлекательными.

Бронирование

Это совершенно обязательный шаг. Если вы не забронируете препарат (особенно дефицитный), его может купить кто-то другой, пока вы доберетесь до аптеки, да и цена может измениться и оказаться несколько выше указанной на сайте. При наличии же брони ваш заказ будет честно ждать вас в течение суток или нескольких, и цена будет зафиксирована. Поэтому не поленитесь кликнуть на соответствующее окошко, добавить все выбранные препараты в корзину и подтвердить бронь. Система запросит номер вашего мобильного телефона, на который придет сообщение с номером брони, общей суммой заказа, адресом и режимом работы аптеки. Или установите мобильное приложение Tabletki.ua на свой телефон, вся информация будет храниться там.

Получение

Забрать препараты можно в любое удобное время в течение обозначенного срока бронирования. Для выдачи оформленных на сайте заказов во многих аптеках предусмотрено отдельное окно, так что стоять в очереди точно не придется. Рассчитываться за препараты вы будете на месте, никакой предоплаты онлайн не требуется. То есть все как при обычном походе в аптеку – только все необходимые товары уже отложены и ждут вас, и сниженная цена зафиксирована.

Давайте с умом использовать возможности, которые открывает цифровизация. Согласитесь, что в текущей эпидемиологической ситуации поиск и бронирование аптечных товаров онлайн – крайне полезная опция.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама