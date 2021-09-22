Как лечить COVID-19 дома и не навредить себе – советы врача

Пациентам следует помнить, что хорошее самочувствие еще не значит, что проблем нет. Чтобы быть уверенным, нужно сдавать анализы

Многие украинцы с коронавирусом лечатся дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Если пациент с COVID-19 имеет легкое течение заболевания и лечится дома, то ему нужно следить за температурой тела, уровнем кислорода в крови и сдать необходимые анализы.

Об этом рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук, пишет "Укринформ".

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Симптоматическое лечение

По словам медика, как и при любой вирусной инфекции, для COVID-19 предусмотрено симптоматическое лечение:

Если высокая температура – снижать с помощью препаратов.

До 38 температуру не надо трогать, если она нормально переносится.

Если при температуре есть сильная головная боль – надо принимать симптоматические препараты.

"Я своим пациентам рекомендую не просто парацетамол, который имеет только жаропонижающие свойства, а ибупрофен. Он есть в протоколе и имеет одновременно обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие свойства", — советует врач.

Какие таблетки нужно пить

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Светлана Гук говорит, что часто советует пациентам мефенаминовую кислоту – у нее хорошие противовоспалительные свойства. Также витамин С, кверцетин — препарат обладает спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительными действиями.

Все это надо делать с начала болезни.

Что делать, если уровень сатурации снижается?

"Если показатель таки имеет тенденцию к снижению, обязательно будьте на связи с врачом, а если она 92% и ниже — время вызвать скорую", — уверяет медик.

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Если у пациента есть тенденция к снижению уровня кислорода в крови, то полезно полежать на животе, советует Гук.

Какие анализы следует сдать

По словам медика, на 4-5 день болезни пациенту нужно сдать анализы, поскольку нормальная сатурация и отсутствие температуры не гарантирует отсутствия других проблем.

"Ваши ощущения — это одно, нормальная сатурация — супер, но, например, человек никак не чувствует, что у него густая кровь, какой у него уровень воспалительных процессов", — отмечает она.

Речь идет о таких анализах:

d-димер – демонстрирует процессы тромбообразования в организме;

с- реактивный белок, который может сигнализировать об уровне воспаления.

И чем больше показателей знает врач — тем лучше.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.