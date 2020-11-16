Как лечиться при коронавирусе: в Украине стартовал онлайн-проект "Спроси у доктора"

Ажиотаж на компьютерную томографию легких при коронавирусной инфекции - необоснованный. А чрезмерное употребление некоторых препаратов способно привести к необратимым последствиям в будущем.

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На этом настаивают специалисты. Врачи готовы делиться опытом и давать советы. Где их можно услышать, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Последние четыре месяца начало дежурства врача-анестезиолога Сергея Дуброва напоминает сбор пожарных на вызов. Нужно обезопасить себя, чтобы спасти жизни других.

Врач надевает перчатки, заклеивает их скотчем. Далее – маска.

Надевать маску в общественных местах и ​​дышать через нее гораздо легче, чем дышать через ​​маски, которые носят медики.

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На ближайшие четыре часа телефон и личные вещи остаются вне "красной" зоны. Связь с внешним миром – только по рации. Врач рассказывает о состоянии пациентов в отделении интенсивной терапии.

"Сейчас в 17-й больнице Киева заняты все 60 коек, предусмотренные для зараженных коронавирусом. Постоянный поток карет скорой помощи. Постоянно привозят больных. Все пациенты, которые госпитализированы в наше заведение, являются тяжелыми, все нуждаются в кислороде", – говорит врач-анестезиолог Киевской городской клинической больницы №17 Сергей Дубров.

Видео: Сегодня

"COVID-атеисты" – так называет врач людей, которые не верят в опасность коронавируса. Снимок легких одного из таких пациентов корреспондентам "Сегодня" показывают на мониторе. Пожилой мужчина попал в больницу буквально синий от недостатка кислорода в организме.

"Мы видим – поражены оба легких, практически полностью. Когда пациент немножко пришел в себя, я спросил его: "Наверное, и Вы не верили в коронавирус?". Он сказал, что до сих пор не верил. Теперь уже поверил. К большому сожалению, этот пациент через 2,5 недели умер", – сетует Сергей Дубров.

Чтобы развенчать мифы о COVID-19 и дать советы по диагностике и лечению, Сергей Дубров принял участие в онлайн-беседе "Спроси у доктора".

"Очень важно людям получить ответы именно на вопросы, которые их интересуют, от специалиста", – объясняет врач-анестезиолог.

В течение первой онлайн-трансляции к разговору с врачом присоединились 1,5 тыс. пользователей. Сергей Дубров успел ответить на более чем 80 вопросов. В одном из ответов обратился к тем, кто, получив положительный ПЦР-тест, сразу становится в очередь на компьютерную томографию легких.

"Надо забыть вообще этот сумасшедший ажиотаж с КТ. На две недели вперед в Киеве расписаны очереди на проведение КТ, которое абсолютно не имеет никакого значения в плане выбора тактики лечения", – говорит Сергей Дубров.

Злоупотребление антибиотиками – еще одна ошибка, которую делают зараженные коронавирусом, которые лечатся дома.

"Из 100 больных, или из 200 больных только семь требуют антибиотиков. Нет необходимости назначать антибиотики при вирусном заболевании. С одной стороны – это вред для пациента, с другой стороны – это вред для популяции людей в целом во всем мире", – объясняет врач.

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Онлайн-беседы "Спроси у доктора" станут регулярными. Это новый проект Фонда Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения.

"Это серия онлайн-трансляций с лучшими специалистами Минздрава, во время которых любой может поставить врачам вопрос и узнать достоверную, обширную информацию, как лечить эту болезнь. Проект "Спроси у врача" реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизней", – заявляет директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Еженедельно понятные ответы на сложные вопросы будут давать ведущие иммунологи, анестезиологи, реаниматологи и инфекционисты страны. Следить за трансляциями можно на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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