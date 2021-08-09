"Как можно было все пох**ить": Лукашенко объяснил, почему не позвонит Зеленскому

Белорусский диктатор готов на все для урегулирования отношений с Украиной, но именно сейчас с Зеленским ему не до разговоров

Лукашенко назвал условие для переговоро с Зеленским / Фото: Офис Президента Украины

Последний раз президенты Украины и Беларуси созванивались 5 августа 2020 года, после чего отношения между странами сильно испортились. Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не ответил бы ему сейчас, если бы он позвонил.

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Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, он готов на все, чтобы урегулировать разногласия между странами, в том числе и на переговоры с Зеленским, но есть условие.

"Звонок (Зеленскому) уместен тогда, когда ты чувствуешь, что время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы меня покритиковали и об меня ноги вытерли, и Путин бы меня не понял – это очень тонка работа. Ну я позвоню ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, и он мне не ответит, а знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал. Поэтому я ему вот никак не позвоню прямо сегодня. Я могу позвонить, я много раз передавал месседжи от президента России, если я буду видеть, что там есть настрой", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что политические отношения между Украиной и Беларусью на очень низком уровне.

"Красная черта перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, "похерить" все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?" – подчеркнул белорусский диктатор.

Что натворил Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина .

. Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Напомним, после начала протестов в Беларуси Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко. Президент Украины дал совет главе Беларуси.

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В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко. В Минске хотят ощутить поддержку Киева, а не слушать "заезженные" советы.

Смотрите в нашем сюжете о годовщине протестов в Беларуси: