Українська
$ 26,82
31,89
  1. Последние новости Украины

В Запорожье продавщица на рынке "освежает" огурцы изо рта – шокирующее видео

2 августа 2021 18:25

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В сети появилось видео, как торговка "оживляет" свой товар, полностью нарушая карантинные меры по распространению COVID-19

Пока весь мир ведет борьбу с коронавирусом, на рынке в Запорожья все меры игнорируют / Коллаж "Сегодня"

Пока весь мир ведет борьбу с коронавирусом, на рынке в Запорожья все меры игнорируют / Коллаж "Сегодня"

Соцсети Запорожья взорвало видео, как на одном из рынков находчивая продавщица делает свой товар более свежим, нарушая все предписания Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу. В комментариях местные жители пообещали навестить торговку.

Реклама

Видео прислали агентству местных новостей "Эхо Запорожье".

Как в Запорожье овощи делают свежими / Видео "Эхо Запорожье"

Автор видео заметил, как антисанитарным способом при помощи воды продавец превращает огурцы не первой свежести в более презентабельные на одном из рынков по улице Жуковского. Читатели "Эхо Запорожья" не сдерживали себя в комментариях.

Читайте также: Жара и антисанитария: продавцы стихийных рынков в Украине массово нарушают закон

"Трындец, я на этом мини базаре всегда брал овощи)))))) Фу. Теперь не буду", – написал, например, пользователь Глеб.

В тренде
В Украину приедет мировая звезда: Зеленский о праздновании Дня Независимости
Зеленский анонсировал концерт Бочелли в Киеве. Коллаж "Сегодня"
Реклама

"Ужас, я у нее персики покупала. Завтра пойду к ней, с такой бутылкой", – отметала пользователь Кристина.

Читайте также: Черника с радиацией. Что показала проверка ягоды с ярмарок и стихийных базаров

Напомним, что в Закарпатской области жители пятиэтажек в городе Чоп год назад страдали от нашествия тараканов. Насекомые полностью "оккупировали" не только подъезды, но и квартиры.

В Николаевской областной детской больнице жалуются на тараканов. Об этом сообщила мама одного из маленьких пациентов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогноз
В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогнозУкраина
В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозами
В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозамиУкраина
В Киеве
В Киеве "сторонник ДНР" открыл стрельбу по людям (обновлено)Происшествия
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?Украина
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погодаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять