Как на самом деле в Украине хоронят умерших от "короны"

Покойника кладут в гроб голым, в пластиковом пакете. Всех, кто был на похоронах, должны ставить на учет, хотя это правило выполняется не всегда

/ Фото: Сегодня

Эпидемия коронавируса наложила отпечаток на ритуал похорон умерших от ковида. Для многих людей жесткие требования врачей становятся дополнительным стрессом. Автор этих строк, потерявший недавно близкую родственницу, на своем печальном опыте выяснил, с какими неприятными и даже жуткими подробностями процесса похорон инфицированных усопших приходится сталкиваться родным и близким.

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Хоронят в полиэтиленовых мешках

И не только хоронят. Болевшего коронавирусом после смерти дезинфицируют специальным раствором на основе хлорактивных и кислородактивных соединений и сразу кладут в полиэтиленовый пакет, закрывающийся на замок-молнию. В этом пакете тело перемещают в морг и там же хранят до вскрытия или, в случае обоснованного отказа родных от вскрытия – например, пациент умер не дома, а в больнице и причина смерти очевидна, до выдачи родственникам. Очевидно, что бальзамирование таких умерших не проводят, поэтому нетрудно представить, во что превращается тело в полиэтилене на второй-третий день даже в морге, где должна поддерживаться температура не выше +2 градуса.

Умерших от ковида кладут в гроб голыми

К сожалению, это так. Родным предлагают принести одежду, обувь, а сотрудники морга символически разложат это все внутри пакета по телу умершего. Неофициально, за большую плату санитары, рискуя своим здоровьем, могут одеть, побрить, загримировать покойного. Стоит такая услуга 3-5 тыс. грн в зависимости от состояния тела, платежеспособности родных и запросов санитаров.

Прощание с усопшим запрещено

В привычном для нас смысле – да. Чтобы не допустить распространения инфекции, запрещено прикасаться к телу. Наличие индивидуальных средств защиты (маска, респиратор) обязательно у всех: организаторов, священников и других присутствующих. Разрешен допуск не более 10 человек, а в помещении – не более одного человека на 10 кв. м, при этом расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м.

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Гроб устанавливают в хорошо проветриваемом месте морга или на улице, санитар расстегивает молнию напротив лица покойного, открывает лицо, чтобы присутствующие на похоронах по очереди могли на несколько секунд его лицезреть. Затем молнию застегивают наглухо, гроб накрывают крышкой и заколачивают. Все религиозные обряды (отпевание у православных, джаназа в исламе и др.) совершаются при закрытом гробу. Разрешено при прощании касаться крышки гроба.

Всех присутствующих на похоронах берут на учет

Так должно быть по инструкциям Минздрава, чтобы, в случае чего, сразу установить, с кем контактировал новый заболевший ковидом. Однако на практике это выполняется не всегда, особенно если людей много, и прощание происходит на открытом воздухе. Потому что кому-то нужно записать ФИО каждого присутствующего, его контактный телефон, адрес, дату и время пребывания на похоронах. А вот в ЕС за нарушение карантинных правил жестко наказывают.

Транспортировка к месту захоронения

В автобусе-катафалке запрещено перевозить провожающих вместе с гробом умершего от ковида, даже если гроб закрыт. Они могут ехать к месту прощания на индивидуальном транспорте. Ритуальный транспорт не может заезжать на территорию храмов (церковь, мечеть, синагога) для проведения обрядов, а также во дворы жилых домов. Это надо учитывать организаторам похорон, родственникам и другим присутствующим.

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Если покойного будут кремировать (теперь разрешено хоронить умерших от ковида и в земле), представитель похоронной фирмы часто предлагает провести обряд прощания возле морга. Далее катафалк поедет к месту кремации. Многие соглашаются, так как привычная процедура прощания в ритуальном зале крематория, где гроб опускают на лифте под землю, и за ним закрывается специальный люк, для умерших от ковида все равно невозможна. В ритуальных залах сейчас провожают в последний путь только тех, кто умер не от коронавируса.

Можно ли заказывать ритуальные венки

Это не запрещено. Но, если предстоит кремация, то порядочные похоронные фирмы не рекомендуют это делать ввиду напрасной траты денег. Советуют обойтись живыми цветами. При похоронах на кладбище венки на могиле будут уместны.

Цена вопроса

Эконом-вариант похорон с кремацией и без венков в Киеве обойдется в 14-16 тыс. грн. Цена зависит от того, какой гроб (обычный или специальный, то есть для людей высокого роста и большого веса – свыше 100 кг, он дороже). В регионах может быть дешевле раза в два. Кремация в столице оплачивается дополнительно и наперед, без этого в ритуальной фирме не обслужат.

Причем платить надо отдельно, в кассе крематория, несмотря на цифровизацию, "Дію" и т. д. Очереди огромные, оплату берут и наличкой, и банковской картой, но терминал нередко зависает. Если повезет, можно купить недорогую урну для праха за 830 грн, тогда уложитесь в 1850 грн. Не повезет – цена кремации стартует от 2500 грн.

"Похоронных" денег приходится ждать до трех недель

И вишенка на торте: если умер пенсионер, то помощь от государства в размере двух его пенсий выплатят не сразу, как обычно, а спустя неделю, на банковскую карточку. Раньше выдавали назавтра, на "Укрпоште". Для получения помощи обязательно нужна справка из банка о карточном счете получателя помощи (IBAN). Помощь можно получить в любом отделении Пенсфонда (ПФ), а не только по месту проживания умершего.

Бывают нюансы: если пенсионер умер от коронавируса, то в некоторых отделениях ПФ документы не принимают в течение двух недель после смерти, мотивируя заботой о здоровье своих сотрудников. Мол, ваш родственник умер от коронавируса, поэтому вы тоже можете быть заразны. То есть, денег придется ждать уже три недели.

В Пенсфонде Украины нам объяснили: это требование незаконно. Если у подателя документов на помощь есть сертификат о прививках, негативный ПЦР-тест или справка о том, что он переболел коронавирусом, документы обязаны принять немедленно.

Как быть тем, у кого без госпомощи не хватает денег на похороны и одолжить не у кого, в ПФ не комментируют. Как вариант – можно взять потребительский кредит в банке под достаточно высокий процент – от 36% годовых.

Самая печальная участь может ждать умерших, у которых нет родных. О том, почему в Киеве уже две недели не могут похоронить одинокую бабушку, смотрите в сюжете.