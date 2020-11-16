Как найти работу и не стать аферистом: мошенники нанимают украинцев, чтобы "отмывать" краденное

От работников требуют только номер банковской карты и готовность много гулять по городу

Мошенники повадились совершать преступления чужими руками. Предлагают вакансии с внушительными зарплатами. И люди даже не догадываются, что занимаются криминалом, устроившись на новую работу. Подробности в сюжете новостей "Сегодня".

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Женщина прячет лицо и соглашается на общение с корреспондентами только на условиях анонимности. Ее история началась с найденной в интернете вакансии, у которой единственным требованием к кандидату было открыть на себя банковскую карточку. На эту карточку женщине приходили деньги. А она ходила по банкоматам и снимала эти деньги. А потом отдавала их. В качестве зарплаты ей полагался 1%. Никаких контактов с работодателем. Снятую наличку она передавала так называемыми закладками. Женщина говорит, что такая осторожность и анонимность ее насторожила, и поэтому она проработала недолго:

"Карточка оформлена на мое имя и это, получается, отмывание денег. И в случае чего, загремлю я вместе с этой карточкой. Поэтому я решила, что лучше я таким заниматься не буду".

Такой схемой давно пользуются аферисты, которые крадут деньги с карточек доверчивых людей. Она известна и банкам.

"Это деньги, которые мошенники добывают с помощью вот этих так называемых колл-центров, где люди сидят и названивают, выманивают данные. А потом снимают со счетов доверчивых украинцев определенные суммы. И вот эти суммы будут попадать не на карту мошенника, а на вашу карту", – говорит Александр Карпов, руководитель Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем.

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И таких криминальных вакансий в интернете множество. Распространяют их в основном через различные мессенджеры или Telegram-каналы.

"Совершенно бешенные деньги предлагают за раскладку коробочек и командировки непонятно куда, непонятно с чем. И многие украинцы попали в места не столь отдаленные, потому что потом выяснилось, что там были всякие увлекательные препараты", – отмечает Татьяна Пашкина, эксперт по подбору работы.

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Искать работу следует на специальных сайтах по подбору персонала. А доверять – только проверенным работодателям. Ведь если нет никаких четких контрактов кроме договоренностей в Telegram или Viber, а работодатель, как только вы переводите общение в мессенджер, начинает вас "поглаживать", есть большой шанс, что с вас хотят что-то "поиметь".

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники массово берут кредиты на чужое имя. И объясняли, как защитить свои документы.

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