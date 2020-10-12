Как найти украденный телефон: советы экспертов (видео)

Свой дорогой телефон уже неделю пытается вернуть жительница Киева. Его украли в торговом центре, но девушка с помощью приложения отследила, где находится ее смартфон. А вот забрать – не может, хотя сразу же обратилась в полицию. Как вернуть ценный гаджет? Разобрались новости "Сегодня".

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Киевлянка Ольга Шевченко работала весь карантин, чтобы купить заветный гаджет. И отдала за него немало – 32 тысячи гривен. Ведь это не просто средство связи, а ее основной рабочий инструмент. Но почти сразу после покупки его украли. Как только увидела, что телефон исчез – сразу обратилась в полицию. Но правоохранители, по ее словам, расследовать дело не спешили. Тем временем женщина отслеживала местонахождение и активность телефона с помощью специальных программ. Когда телефон начал время от времени появляться в сети, женщина приехала снова в отделение полиции, уже со своим ноутбуком, чтобы показывать, где, собственно, находится ее гаджет. Но в полиции сказали, что ничего не могут сделать. Ольге пришлось буквально упрашивать дознавателя поехать с ней на один из столичных рынков, где "засветился" телефон. Но на вопрос следователя, есть ли телефон, продавцы сказали, что телефона нет. Он посмотрел еще, покрутился, развернулся и ушел. И на этом все.

В полиции говорят, что правоохранители не имеют права проводить обыск без постановления суда.

"Полицейский с девушкой осмотрели витрины и пообщались с сотрудниками. Сотрудники ответили, что телефон данной модели им никто не приносил, не сдавал, не продавал", – комментирует ситуацию спикер Оболонского управления полиции Диана Шутько.

А эксперт по безопасности Руслан Болгов считает – в полиции медлили:

"Уже упущено то время, когда можно было что-то сделать. В случае кражи вещей – чем быстрее начнем искать, тем больше шансов найти. Ведь телефон может уйти в другой конец города, в другой город, в другую страну, на запчасти".

Чтобы украденный телефон было легче найти – надо синхронизировать его с компьютером или другим гаджетом, и поставить надежный пароль. А в настройках безопасности установить двухэтапную аутентификацию. Это необходимо для того, чтобы зайти в ваши социальные сети или на электронную почту, чтобы ваше имущество и ваши деньги через телефон.

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Если же телефон уже украли – необходимо заблокировать номер с помощью звонка мобильному оператору. И позвонить в банк, чтобы гаджет отсоединили от всех платежных систем. Так сделала и Ольга. Ей несколько дней поступали фейковые сообщение – злоумышленники пытались взломать пароль. Но сейчас отследить мобильный девушка уже не может. В полиции говорят, что продолжают искать.

"Были изъяты записи с камер видеонаблюдения в учреждениях. И сейчас правоохранители изучают, можно ли установить по этим записям причастное к краже лицо", – говорит спикер Оболонского управления полиции Диана Шутько.

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