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Как не остаться босым в локдаун: совет Степанова, как купить носки

11 января, 09:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минздрава напомнил, что магазинам можно продавать во время январского карантина, а что запрещено

Министр здравоохранения Максим Степанов советует украинцам через интернет покупать товары, которые запрещены для продажи в магазинах во время локдауна, в том числе и носки. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что правительство разрешило работать магазинам, которые торгуют продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, медицинскими товарами. А закрыты должны быть магазины с промышленными товарами. Министр считает, что украинцы могли бы подготовиться к 16 дням карантина заранее.

"Точно можно было рассчитывать, какое количество новых носков или футболок нужны человеку на этот период (с 8 по 25 января)", – сказал Степанов.

Также глава Минздрава дал совет, как не остаться без носков во время локдауна.

"Если вы не успели купить носки или футболки, вы это спокойно можете сделать при помощи интернет-магазинов, поскольку адресную доставку, интернет-торговлю никто не отменял", – добавил он.

Как уже сообщали новости "Сегодня", в понедельник утром наш корреспондент смог купить в одном из супермаркетов Киева "запрещенку", а в самом магазине такую категорию товаров уже даже не ограждают лентами.

Читайте подробнее, какие товары запрещено продавать в магазинах в локдаун.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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карантин носки Максим Степанов локдаун

Источник: Сегодня

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