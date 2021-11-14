Как не перепутать грипп и COVID-19: общее и отличное

Грипп и COVID-19 – респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами. Причина первого – вирусы гриппа, второго – коронавирус.
В Минздраве напоминают основные отличия и схожие черты этих двух болезней.
Как распространяется
COVID-19 распространяется легче гриппа. Обе болезни могут передаваться от заболевшего находящемуся рядом человеку, если не соблюдать дистанцию.
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По сравнению с гриппом COVID-19 может вызвать более серьезные последствия для здоровья. Однако и тот и другой могут иметь тяжелое течение и летальный исход.
Кроме того, человек, инфицированный COVID-19, может иметь более длительный бессимптомный период и быть заразен для других тоже дольше.
Общие симптомы
Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для точного диагноза необходимо тестирование.
Важно, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.
Общие симптомы:
- повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,
- кашель,
- усталость,
- одышка и затрудненное дыхание,
- боль в горле,
- насморк и заложенность носа,
- боль в мышцах,
- головная боль,
- рвота и диарея,
- потеря вкуса и запаха (хотя чаще встречается при COVID-19).
С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и более. В обоих случаях инфицированный человек может выделять и распространять вирус до появления видимых симптомов.
Отличия
Симптомы COVID-19 могут проявляться дольше симптомов гриппа. В случае с COVID-19 человек может быть заразным дольше, чем болея гриппом.
В группы, имеющие риск тяжелого течения гриппа и COVID-19, входят люди пожилого возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, беременные.
Как защититься
Единственной защитой от обоих заболеваний является вакцинация. В то же время прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, хотя она рекомендована.
Вакцину можно приобрести в аптеках, а прививку бесплатно сделать в медучреждении, где заключена декларация с семейным врачом.
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