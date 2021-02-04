Как не стать добычей вражеского снайпера: ВСУ на Донбассе применили уникальную систему

Украинские военные сидят перед монитором, а не выглядывают из окопов

На Донбассе оккупанты сегодня снова ранили украинского бойца. Он в больнице. Подстрелили его вблизи Южного под Горловкой. Как сообщает разведка, на фронт в прошлом месяце прибыли российские снайперы. От их рук уже четверо погибших.

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Военкор новостей "Сегодня" Александр Махов поехал на передовую и увидел уникальную систему, позволяющую не стать мишенью для снайпера.

Каждый выход на открытую местность – потенциальная опасность. Поэтому армейцы на передовой завешивают переходы маскировочными сетками, чтобы передвигаться между позициями незаметно для врага. Рассматривать позиции противника приходится из укрытия, чтобы не стать жертвой снайпера.

Украинские военные уверены, что на прицеле их держат российские стрелки. Убивать украинских солдат на Донбасс приезжают именно спецназовцы из России. Доказательства тому еще в прошлом году получили наши разведчики.

На кадрах с нашлемной камеры снайперской группы российских спецназовцев видны автомат, снайперская винтовка и снаряжение, состоящее на вооружении ФСБ России.

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Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказывает:

"Они были бесспорно россиянами, разговаривали на русском языке с русским акцентом. Они не знали географические названия: называли Новотошковское – Новотошковкой и обсуждали между собой военную ипотеку. Это чисто российская программа поддержки военных".

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Чтобы уберечь армейцев от снайперов волонтеры устанавливают на передовой камеры наблюдения. Они позволяют просматривать местность вокруг на расстоянии до 2 километров. Поэтому боец с позывным "Петрович" сидит перед экраном монитора, а не выглядывает ежеминутно из окопа.

Один из разработчиков наблюдательного системы и руководитель военного отдела волонтерского фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук показывает уничтоженные оккупантами камеры:

"Тактика террористов и русских снайперов сейчас очень простая, они сначала ликвидируют камеры, а затем устраивают "охоту" на наших ребят. Вот камера с позиций близ Донецкого аэропорта. Видим попадание и видим выход. Преимущество этого мобильного комплекса в том, что его установить, развернуть и запустить в действие нужно максимум 10 минут, также еще меньше времени требуется, чтобы его сложить и перенести на другой участок".

Сейчас на передовой установили тридцать таких камер, а нужно не менее 200.

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С начала года на Донбассе от пуль снайпера погибли четыре бойца, двоих ранили. Украинские разведчики уверены, что это сделали российские спецназовцы, которые снова прибыли на Донбасс.

Видео: Сегодня

Напомним, 2 февраля под Торецком 38-летнего морпеха Дмитрия Власенко убил вражеский снайпер.

30 января возле села Старогнатовка Волновахского района от пули снайпера погиб 34-летний Петр Зварич, служивший в 24-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ "Айдар".

Также 30 января скончался 26-летний Роман Дзюбенко, раненный 26 января неподалеку от Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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