Как не заболеть COVID-19 на работе: список рекомендаций

В Украине пока не планируют вводить локдаун, поэтому работодателям следует уделить больше внимания минимизации риска подхватить COVID-19 на работе.
О том, как уменьшить риск инфицирования COVID-19 на рабочем месте – читайте далее в материале "Сегодня".
Как уменьшить риск инфицирования COVID-19 на рабочем месте
Нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- По возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работы или гибкий график.
- Обеспечить физическую дистанцию между работниками
- Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты
- Проветривать и дезинфицировать офисное помещение
- Записать организованный коллектив (минимум 50 человек) на вакцинацию от коронавируса
- Предоставить возможность нахождения на самоизоляции сотрудникам, которые контактировали с больными коронавирусом
- Минимизировать контакты между сотрудниками, используя электронный документооборот
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).
Красная зона
В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Сумская
- Херсонская
- Ровенская
- Николаевская
Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Полтавская.
Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.