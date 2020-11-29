Как обезопасить себя от финансовых аферистов: 5 советов юриста

На днях в Черниговской области полицейские разоблачили группировку мошенников, которые оформили кредитов на 500 (!) ничего не подозревающих граждан.

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Как сообщила полиция, группа дельцов возрастом от 20 до 30 лет оформила кредиты после того, как завладела паспортными данными и идентификационными номерами.

Из какой базы данных мошенники украли персональные данные, копы пока не сообщают. В то же время известно, что злоумышленники переводили украденные деньги на свои банковские счета и обналичивали деньги в банкоматах Нежина Черниговской области.

По предварительным данным, полиция провела 12 обысков в поисках улик в Нежине, установлено, что группировка таким образом "заработала" 400 тыс. грн.

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Как мы выяснили, пока никто из фигурантов не задержан – проводится досудебное расследование.

Впрочем, за последнее время эта история стала очередной среди громких, связанных с кредитами. Также в Черниговской области была разоблачена коллекторская контора, которая шантажировала своих жертв изощренным способом. По данным полиции, если человек, который не брал (!) кредит, отказывался выплачивать деньги, дельцы начинали грязный шантаж: монтировали в интернете порноматериалы с изображением лица должника.

Одна из жертв мошенников, женщина, которую мошенники "доставали" несколько месяцев, обратилась за помощью к полиции.

Разоблаченный кол-центр шантажистов

"По этому факту открыто уголовное производство по статье "Ввоз, изготовление и распространение порнографических материалов". Если вину коллекторов докажут в суде, то им грозит до 3 лет ограничения свободы", – сообщили нам в полиции.

Как "отбиться" и обезопасить себя

Юристы говорят, что бесчинства коллекторов достигли такого масштаба, что пришло время поднимать вопрос на национальный уровень.

"То, что человек не брал кредита, доказать достаточно просто. Поэтому те, кто требуют возврата несуществующего долга, занимаются вымогательством. То, что полиция разоблачила (коллекторов-вымогателей в Черниговской области), – это прекрасно. Как правило, в коллекторы набирают случайных людей, в результате действий которых происходит колоссальное нарушение гражданских прав", – говорит адвокат Евгений Солодко.

Юрист приводит перечень срочных мер, которые помогут заставить коллекторов не беспокоить вас. Если, конечно, они не хотят понимать того, что человек не оформлял кредита.

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Юридические рекомендации:

Выяснить четко, перед кем и какой есть долг. Получить копию договора. Заблокировать на своем телефоне номера коллекторов. Принять меры по защите своего имущества. Например, наложить обременение на имущество. Обратиться в полицию с заявлением, скриншотами и аудиозаписями угроз.

По словам юристов, частыми стали случаи, когда звонят коллекторы и заявляют, что вы указаны в качестве поручителя. При этом требуют либо сообщить адрес и телефон должника, либо погасить долг самому.

"В таком случае нужно для начала блокировать номера коллекторов. Практика показывает, что они перестают тревожить. Если же нет, то обращайтесь с заявлением в полицию", – советуют юристы.

Напомним, ранее эксперты рассказали о дополнительных мерах, которые помогут обезопасить себя от мошенников.

Также сообщалось, что кредитные мошенники орудуют под видом тех, кто предлагает трудоустройство. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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