Как "Омикрон" влияет на легкие: что нужно знать украинцам

Новые исследования, проведенные на животных, свидетельствуют о том, что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса
Об этом сообщает The New York Times.
Исследования проводили на мышах и хомяках. Ученые заразили животных "Омикроном" и обнаружили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.
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Предшествующие штаммы COVID-19 вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. А "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.
Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.
Ученые добавили, что оболочка легочных клеток содержит белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" данный белок взаимодействует слабее, чем, например, со штаммом "Дельта".
Таким образом, происходит эволюция COVID-19. Она направлена на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако протекание болезни будет происходить менее опасно для его носителей.
Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма
Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.
Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.
Бустерная доза
Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.
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