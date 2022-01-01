Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего ⚽ Арсенал - МанСити: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как "Омикрон" влияет на легкие: что нужно знать украинцам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 января, 14:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Испытания показали, что предыдущие варианты коронавируса вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания
"Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее
"Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые исследования, проведенные на животных, свидетельствуют о том, что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса

Об этом сообщает The New York Times.

Реклама

Исследования проводили на мышах и хомяках. Ученые заразили животных "Омикроном" и обнаружили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Предшествующие штаммы COVID-19 вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. А "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.

Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.

Реклама

Ученые добавили, что оболочка легочных клеток содержит белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" данный белок взаимодействует слабее, чем, например, со штаммом "Дельта".

Таким образом, происходит эволюция COVID-19. Она направлена на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако протекание болезни будет происходить менее опасно для его носителей.

Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Реклама

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Бустерная доза

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
1 января. Папа Римский Григорий XV. Ровно 400 лет назад, в 1622-м, Папской канцелярией было принято решение считать началом года дату 1 января. Ранее в большинстве христианских стран год начинался 25 марта…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

30 611

заболело за неделю в Украине

-23%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять