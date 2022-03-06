Как отличить украинские вертолеты от оккупантских: фото

Сухопутные войска ВСУ назвали некоторые знаки различия

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские вертолеты имеют на своих бортах некоторые знаки различия.

Об этом на своей странице в Facebook отметили Сухопутные войска ВСУ.

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Отличия от оккупантов

"Украинские вертолеты имеют на своих бортах следующие знаки различия: две полосы белого цвета на хвостовой части; на фюзеляже нарисован желтый круг, а в нем менее синий, на хвостовой части присутствует надпись "За бабу Веру". Надпись может быть разных цветов", – говорится в заявлении.

Фото – Сухопутные войска ВСУ.

Фото – Сухопутные войска ВСУ.

Фото – Сухопутные войска ВСУ.

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Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

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Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине будут создавать полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.

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