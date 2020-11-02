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Как получить компенсацию за лекарства от коронавируса – ответ Минздрава

2 ноября, 16:47

Виталий Андроник Виталий Андроник

Государство компенсирует стоимость лекарств от коронавируса, если их назначил врач

Если врач назначил лечение от коронавирусного заболевания амбулаторно – дома на самоизоляции, – то можна получить компенсацию за лекарства. Для этого нужно сохранить все чеки и результат теста на COVID-19.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали в контакт-цетре по коронавирусу Министерства здравоохранения Украины.

"Если у Вас есть все чеки, то Вы имеете право вернуть деньги за лечение. Я сейчас продиктую перечень документов… Для компенсации стоимости лечения Вам нужно подать заявление и копию чеков в Районное управление труда и соцзащиты. То есть, вам нужно копии, чеков, результат на корону, что у Вас действительно был коронавирус и написать заявление. Контакты можно найти на сайте helsi.me", – рассказала оператор контакт-цетра.

Также больной коронавирусом, который лечится дома, имеет право на два часа выходить на улицу. Однако запрещается заходить в магазин и другие людные помещения.

Подробно об этом читайте в материале Горячая линия по COVID-19: мы дозвонились и узнали ответы на три главных вопроса.

Ранее Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал, что коронавирусная зима будет тяжелой. По его словам, в случае повышения заболеваемости в Киеве остановят метро, общественный транспорт и межобластное сообщение.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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компенсации лекарства лечение коронавирус

Источник: Сегодня

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