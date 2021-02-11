Українська
$ 27,77
33,67
  1. Последние новости Украины

Как получить компенсацию за травму из-за гололеда: алгоритм действий

11 февраля, 21:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

В первую очередь, нужно вызвать "скорую"

Люди, которые травмировались из-за гололеда или неубранного снега, могут получить компенсацию от тех, кто за этот участок ответственный и не очистил его.

Реклама

Добиться компенсации за травмы на льду – миссия сложная, впрочем, вполне осуществима.

Уборка территории возле домов – это забота ЖЭКа или ОСМД. Чтобы не гадать, у кого именно на балансе участок, где упали, можно подать запрос в местный совет.

Чтобы добиться компенсации за лечение, нужно собрать улики и доказать, что несчастный случай произошел именно из-за неубранного снега или скользкого льда.

Прежде всего – вызовите "скорую". Медики зафиксируют травму и место, где это произошло. Также нужны свидетели, которые все видели, нужно взять у них номера телефонов.

Реклама

Читайте также: Украинцам массово предлагают "компенсации от государства". Это мошенники

В тренде
Нужна ли вакцинация, если человек переболел COVID-19: медики дали ответ

Нужно собрать всю медицинскую документацию, все чеки, которые подтвердят, что вы лечились, что определенная сумма средств была потрачена на лечение.

И после этого можно будет обращаться в суд.

Если из-за непогоды пострадали не вы лично, а имущество, к примеру, вашу машину зацепил снегоуборочный трактор, надо действовать по тому же алгоритму, что и при ДТП.

Необходим вызов в полицию, обращения в страховую компанию. Если же водитель снегоуборочной техники с места ДТП уехал, то его ждет соответствующий протокол.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" писали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

компенсации снег гололед травма
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)Украина
Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валют
Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валютФинансы
Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазоне
Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазонеФинансы
Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожали
Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожалиФинансы
Циклон
Циклон "Волкер" несет в Украину снегопады и ледяные дождиУкраина
Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптик
Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптикУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять