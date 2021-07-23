Как получить международный "ковидный паспорт" у семейного врача. Разъяснения МОЗ

Бланк Международного свидетельства о вакцинации от COVID-19 можна распечатать самостоятельно, но без печати он недействителен

Все, кто получил две дозы антиковидной вакцины, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача. Распечатать бланк можно дома.

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Об этом сообщило МОЗ, разместив ссылку на бланк "ковидного паспорта".

Так выглядит международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 / Фото "Сегодня"

В сообщении сказано, что врач или пациент могут самостоятельно распечатать бланк Международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4. Свидетельство необходимо будет заполнить на английском и украинском языках. В самом бланке указано, что его также можно заполнить на французском. Допускается заполнение либо в печатном виде, либо вручную.

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При заверении его у доктора пациенту необходимо иметь при себе загранпаспорт, чтобы его данные были верно внесены в документ об вакцинации.

"Ваше имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте", напоминает МОЗ.

Получив свидетельство, необходимо убедиться, что на нем стоит официальный штамп медицинского учреждения и подпись семейного врача.

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МОЗ напоминает, что данный документ действует только при использовании вакцины или других профилактических средств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

В самом свидетельстве уточняется, что оно должно быть подписано собственноручно врачом или уполномоченным медработником, который осуществляет надзор за вакцинацией. Подпись этого врача не может считаться заменой официальной печати учреждения здравоохранения.

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Паспорт будет считаться недействительным, если в него были внесены какие-либо изменения и дополнения, а также имеются незаполненные графы.

Срок действия свидетельства заканчивается в тот день, когда истекает срок действия введенной вакцины.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Напомним, что также в приложении "Дія" было запущено тестирование COVID-сертификатов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта