Как получить вторую дозу COVID-вакцины. Инструкция Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины разработали памятку по получению второй дозы вакцины против коронавируса

Вакцинация. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Государство гарантирует, что все, кто получил первую дозу вакцины против COVID-19, получат вторую. Министерство разработало памятку для украинцев, как сделать вторую прививку.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разъяснение Минздрава по второй вакцинации. Фото: facebook.com/moz.ukr

Как сообщается, для вакцинации второй дозой Вас пригласят телефонным звонком по контакту, который Вы оставили после первой прививки.

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Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

Если на вакцинацию записывал работодатель, он организует и вторую прививку.

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Что делать, если Вас не записали на вторую прививку?

Разъяснение Минздрава по второй вакцинации. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Если Вас вакцинировали в пункте вакцинации – обращайтесь в тот же пункт или в ближайший к Вам пункт. Также можно обратиться к семейному доктору.

Если вас вакцинировали в центре массовой вакцинации – обращайтесь в тот же центр или в ближайший к Вам центр.

Если Вас вакцинировала мобильная бригада – обращайтесь к работодателю.

Ранее сообщалось, что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине увеличились в пять раз.

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